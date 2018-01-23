В Кемерово экипаж ГИБДД помог в мороз водителю заглохшей машины

В Кемерово во время патрулирования проспекта Кузнецкого, инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Шевроле Ланос»: машина заглохла на перекрестке, водитель выставил аварийный знак и пытался устранить проблему самостоятельно.

Однако, при температуре воздуха в -33С это было сложно. Экипаж ГИБДД вовремя подоспел на помощь: мужчина замерз в холодной иномарке и с радостью пересел в салон патрульного автомобиля отогреваться. Сотрудники полиции предложили отбуксировать машину на ближайший автосервис.

Водитель «Шевроле» выразил инспекторам ГИБДД огромную благодарность за своевременную помощь.