В Кемерово экипаж ГИБДД помог в мороз водителю заглохшей машины

В Кемерово во время патрулирования проспекта Кузнецкого, инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «Шевроле Ланос»: машина заглохла на перекрестке, водитель выставил аварийный знак и пытался устранить проблему самостоятельно.
Однако, при температуре воздуха в -33С это было сложно. Экипаж ГИБДД вовремя подоспел на помощь: мужчина замерз в холодной иномарке и с радостью пересел в салон патрульного автомобиля отогреваться. Сотрудники полиции предложили отбуксировать машину на ближайший автосервис.
Водитель «Шевроле» выразил инспекторам ГИБДД огромную благодарность за своевременную помощь.
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