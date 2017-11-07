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В Кемерово имущество садоводов будут охранять полицейские и дружинники

Сотрудники полиции совместно с членами Добровольной народной дружины приступили к защите имущества садоводов на территории садоводческих товариществ и дачных объединений, расположенных на территории столицы Кузбасса.

По согласованному с администрацией города графику территорий садоводческих обществ будут патрулироваться совместными нарядами патрульно-постовой службы полиции и народных дружинников, в том числе с привлечением конных полицейских патрулей.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/11/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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