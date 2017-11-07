В Кемерово имущество садоводов будут охранять полицейские и дружинники

Жители Кемерово пожаловались в Сети на отсутствие утром холодной воды Жители города Кемерово начали жаловаться на временное отсутствие холодной воды в некоторых домах...

Кемеровчанка лишилась 550 000 рублей при покупке автомобиля 29-летняя кемеровчанка рассказала полицейским, что на популярном сайте нашла объявление о продаже...

В Кемерово мужчина украл из машины две коробки колбасы На улице Сибиряков-Гвардейцев мужчина украл из автомобиля две коробки с колбасой, пока экспедитор...