В Кемерово иностранцы получили российские паспорта

В отделе по вопросам миграции отдела полиции «Центральный» управления МВД России по городу Кемерово состоялась торжественная церемония принятия Присяги иностранными гражданами, которые приехали в областной центр на постоянное место жительства.

1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», которые предусматривают принесение Присяги лицами, приобретающими российское гражданство.

Трое граждан стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу, независимость и интересы нашей страны, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

По окончании мероприятия каждому из теперь уже бывших иностранцев организаторы в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации.