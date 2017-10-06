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В Кемерово иностранцы получили российские паспорта

В отделе по вопросам миграции отдела полиции «Центральный» управления МВД России по городу Кемерово состоялась торжественная церемония принятия Присяги иностранными гражданами, которые приехали в областной центр на постоянное место жительства.

1 сентября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», которые предусматривают принесение Присяги лицами, приобретающими российское гражданство.

Трое граждан стран ближнего зарубежья поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу, независимость и интересы нашей страны, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

По окончании мероприятия каждому из теперь уже бывших иностранцев организаторы в торжественной обстановке вручили паспорта граждан Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
06/10/2017
Общество
Новости Кузбасса

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