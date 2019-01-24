В Кемерово ищут женщину, пропавшую 27 декабря

Полиция Кемерово разыскивает без вести пропавшую Зинаиду Владимировну Кузнецову, 1965 года рождения.

27 декабря 2018 года женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.



Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы светлые крашеные.



Была одета: светло-серый пуховик, светлая шапка, синие джинсы. При себе имела сумку бордового цвета.



Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой либо видевших ее после 27 декабря 2018 года, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8-(3842)-39-07-15, 8-(3842)-39-07-23, 8-(3842)-39-07-24 или «02» (с мобильного телефона - 102).