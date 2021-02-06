В Кемерово из-за соревнований снегоходов перекрыта улица

Начиная с вечера 5 февраля и до 18.00 часов 7 февраля в Кемерове запрещена стоянка автотранспорта по ул. Ноябрьская на участке от строения №70/4 до строения 71/1 в обоих направлениях.
Ограничение связано с проведением чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, чемпионата России по сноубайк кроссу, кубка и первенства Кузбасса по мотокроссу, посвященных 300-летию образования Кузбасса.
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