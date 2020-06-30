В Кемерово, из-за вспышки Covid-19 в пансионате для престарелых, возбуждено уголовное дело

В июне 2020 года в пансионате в Кемерово, осуществляющем деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами, у 19 постояльцев выявлена инфекция COVID-19.

Лица, поступающие на проживание, заключают социальный договор. Следователями запрошены документы, которые могут иметь значение для установления всех обстоятельств произошедшего. Будут изучены сведения о работниках пансионата и об организациях, с которыми, возможно, были заключены договоры на оказание медицинских услуг постояльцам пансионата.

Уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)возбуждено по материалам прокурорской проверки.