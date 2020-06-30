Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово, из-за вспышки Covid-19 в пансионате для престарелых, возбуждено уголовное дело

В июне 2020 года в пансионате в Кемерово, осуществляющем  деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами, у 19 постояльцев выявлена инфекция COVID-19.

Лица, поступающие на проживание, заключают социальный договор. Следователями запрошены документы, которые могут иметь значение  для установления всех обстоятельств произошедшего. Будут изучены сведения о работниках пансионата и об организациях, с которыми, возможно, были заключены договоры на оказание медицинских услуг постояльцам пансионата.

Уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Здоровье
Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
30/06/2020
Здоровье
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В инвалидной коляске прокатится по городу мэр Кемерова
Глава Кемерова примет участие в необычном эксперименте. Он проедет по городу на инвалидной коляске...
Новокузнечане спорят о новой плитке
Одни жители отмечают красоту и оригинальность современной кладки, а у других покрытие вызывает...
Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом
Кемерово, 29 июня 2020, 07:38 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки...
В Новокузнецке появились призывы пойти на голосование с ошибками
В Новокузнецке на подъездах домов появились объявления с призывами пойти на голосование. Там...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus