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В Кемерово клубы по месту жительства работают в праздники

Здесь организуют соревнования, работают пункты проката.

4 января в КМЖ «Союз» стартовали городские соревнования по настольному теннису «Ура, каникулы!». За победу боролись 23 юных кемеровчанина 12 лет и младше. 

В первый день состязаний победили Виктория Ахмадеева  и Дмитрий Картавенко  из КМЖ "Союз" и " Гарант". Победителям и призерам вручили грамоты и медали.

Турнир продлится до 6 января.

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kuzbassnews.ru
05/01/2021
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