В Кемерово клубы по месту жительства работают в праздники

Здесь организуют соревнования, работают пункты проката.
4 января в КМЖ «Союз» стартовали городские соревнования по настольному теннису «Ура, каникулы!». За победу боролись 23 юных кемеровчанина 12 лет и младше.
В первый день состязаний победили Виктория Ахмадеева и Дмитрий Картавенко из КМЖ "Союз" и " Гарант". Победителям и призерам вручили грамоты и медали.
Турнир продлится до 6 января.
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