В Кемерово мужчина осужден за дачу взятки подарочными сертификатами

40-летний исполнительный директор охранного предприятия в Кемерово признан виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

По версии следствия, в марте 2017 года кемеровчанин, будучи директором охранного предприятия, обратился к начальнику лицензионно-разрешительной службы с просьбой быстро и без необходимых мероприятий продлить срок лицензии на охранную деятельность его предприятия. За незаконное продление лицензии сотрудник попросил у директора взятку в виде 17 подарочных сертификатов из парфюмерного магазина на сумму 34 тысячи рублей.

Преступная деятельность сотрудника лицензионно-разрешительной службы была установлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью. В отношении взяткополучателя уголовное дело рассматривается в суде.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей в доход государства.