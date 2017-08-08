11 августа с в Кемерово на 36 часов ограничат подачу холодной воды в связи с заменой задвижек на магистральных сетях Центрального и Заводского районах города.

На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами – в кварталы, где располагаются отключенные дома. Заявки на воду можно подавать в Центральную диспетчерскую службу АО «КемВод» по тел. 36–32–12.