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В Кемерово на уборку улиц вышли 163 машины

В Кемерово в уборке улиц задействовано 163 единицы спецтехники и 254 дорожных рабочих. Дороги областного центра приводят в порядок подметально-уборочные машины, тракторные щётки, погрузчики различных модификаций. На дорогах работают бригады очистки ливневой системы канализации. Специалисты используют илососы, а также каналопромывочную технику.    Фото: пресс-служба администрации Кемерово

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kuzbassnews.ru
09/09/2019
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