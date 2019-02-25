В Кемерово наградили сотрудников ГИБДД, которые спасли на пожаре женщину

Благодарственные письма за высокий профессионализм и мужество получили командир взвода лейтенант полиции Константин Соловьев и инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Кемерово старший лейтенант полиции Станислав Яппаров.
В декабре 2018 года они спасли на пожаре пенсионерку, которая оказалась заблокирована в горящем доме. Пожилая женщина не могла пройти через огонь к входной двери, а на оконных проемах стояли решетки. Так как в помещении находились три газовых баллона, счет шел на секунды.
С помощью буксировочного троса, прицепленного к патрульному автомобилю, сотрудники госавтоинспекции выдернули металлическую конструкцию из стены, а затем вынесли 71-летнюю пенсионерку, посадили в служебную машину и отвезли на безопасное расстояние.
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