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В Кемерово наградили сотрудников ГИБДД, которые спасли на пожаре женщину

Благодарственные письма за высокий профессионализм и мужество получили командир взвода лейтенант полиции Константин Соловьев и инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Кемерово старший лейтенант полиции Станислав Яппаров.

В декабре 2018 года они спасли на пожаре пенсионерку, которая оказалась заблокирована в горящем доме. Пожилая женщина не могла пройти через огонь к входной двери, а на оконных проемах стояли решетки. Так как в помещении находились три газовых баллона, счет шел на секунды.

С помощью буксировочного троса, прицепленного к патрульному автомобилю, сотрудники госавтоинспекции выдернули металлическую конструкцию из стены, а затем вынесли 71-летнюю пенсионерку, посадили в служебную машину и отвезли на безопасное расстояние.

Общество
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Кемерово
kuzbassnews.ru
25/02/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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