В Кемерово неизвестные поцарапали более 10 автомобилей

Loading...
Кемеровские полицейские разыскивают подозреваемых в порче не менее 10 автомобилей.
Сразу 4 заявления поступило в полицию от жителей одного из домов, расположенных по улице В. Волошиной. Кемеровчане сообщили, что неизвестные, с помощью металлического предмета, намеренно поцарапали около 10 машин. В настоящее время по данным фактам сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, точное количество пострадавших автомобилей и полную сумму причиненного материального ущерба.
Известно, что момент нарушения прав автовладельцев попал на камеру видеонаблюдения. Видеозаписи в настоящее время изучают сотрудники полиции для установления лиц, причастных к инциденту.
13/05/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поставил задачу ускорить строительство жилья в регионе, чтобы...
|
В поликлиниках региона возобновляется плановая иммунизация детей.
|
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая...
|
Как следует из обращения губернатора, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 17 мая...