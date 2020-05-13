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В Кемерово неизвестные поцарапали более 10 автомобилей

Кемеровские полицейские разыскивают подозреваемых в порче не менее 10 автомобилей.

Сразу 4 заявления поступило в полицию от жителей одного из домов, расположенных по улице В. Волошиной. Кемеровчане сообщили, что неизвестные, с помощью металлического предмета, намеренно поцарапали около 10 машин. В настоящее время по данным фактам сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего, точное количество пострадавших автомобилей и полную сумму причиненного материального ущерба.

Известно, что момент нарушения прав автовладельцев попал на камеру видеонаблюдения. Видеозаписи в настоящее время изучают сотрудники полиции для установления лиц, причастных к инциденту.

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kuzbassnews.ru
13/05/2020
Происшествия
Топ
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