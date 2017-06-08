В Кемерово ограничат движение транспорта в День России

В связи с подготовкой и проведением Дня России и Дня города в Кемерове будет ограничено движение транспорта. С 12.00 часов 11 июня до 7.00 часов 12 июня для проведения репетиции межрегионального фестиваля национальных культур «Дружба народов» и монтажа праздничного оформления будет ограничено движение транспортных по пр. Советскому, от ул. Красной до ул. 50 лет Октября.

С 20.00 часов 11 июня до 23.00 часов 12 июня для проведения мероприятий на праздничных площадках города будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по:

• ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского;

• ул. Орджоникидзе;

• ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной;

• пр. Советскому, от ул. Мичурина до ул. Кирова;

• ул. Н. Островского, от ул. Орджоникидзе до ул. Весенней;

• ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;

• ул. Ноградской, от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;

• ул. Коломейцева;

• ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Орджоникидзе.

12 июня с:

• 07.00 до 13.30 ограничат движение по ул. Притомской Набережной (от ул. Н. Островского до ул. Весенней).

• 07.00 до 23.00 – ул. Мичурина, от ул. Красноармейской до пр. Советского; пр. Советскому от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября; ул. Васильева, от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина; ул. Красной, от ул. Томской до ул. Притомской Набережной, ул. 50 лет Октября от ул. Красноармейской до пр. Советского; по ул. Весенней, от ул. Ноградской до ул. Притомской Набережной; ул. Коломейцева; ул. Притомской Набережной, от ул. Красной до ул. Весенней;. ул. Арочной, от ул. Красной до ул. Весенней; ул. Орджоникидзе, от пр. Советского до ул. Н. Островского; ул. Н. Островского, от пл. Пушкина до ул. Кирова; ул. Ноградской, от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября.

• с 11.30 до 18.00 – по бр. Строителей, четная сторона, от пр. Ленина до пр. Химиков.

• 16.00 до 23.00 пр. Октябрьскому, от бр. Пионерского до ул. Соборной; ул. Соборной, от ул. Спортивная до пр. Октябрьского; ул. Красноармейской, от ул. Мичурина до ул. Соборной; по пр. Ленина, от ул. Мичурина до ул. Соборной.

Ограничение движения транспортных средств будет введено:

- 12 июня с 21.00 до 23.00 – пр. Притомскому, от ул. Терешковой до пр. Октябрьского; пр. Октябрьскому, от ул. Соборной до ул. Терешковой; ул. Соборной, от пр. Октябрьского до пр. Ленина; Пионерскому бульвару, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; по Центральному проезду, от пр. Ленина до пр. Октябрьского; ул. Тухачевского, от пр. Ленина до пр. Октябрьского.

- 12 июня с 21.50 до 23.00 – ул. Красноармейской, от ул. Соборной до ул. Мичурина.

Для парковки автотранспорта жителей города предусмотрены следующие места стоянки:

• пр. Кузнецкий (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);

• пр. Советский, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);

• ул. Весенняя, 28 (площадь Волкова);

• пр. Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»);

• пр. Октябрьский, 3Г;

• пр. Октябрьский, 2;

• ул. Дзержинского;

• ул. Кирова;

• ул. Калинина;

• ул. Кирова (у МСАУ «Стадион «Химик»);

• ул. Красная (от пр. Ленина до ул. Красноармейской);

• ул. Мичурина (от пр. Ленина до ул. Красноармейской);

• ул. Кирова (вдоль парка Чудес);

• ул. Кирова (от ул. Н. Островского до пр. Советского).