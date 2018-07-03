Для обслуживания пациенток северной агломерации Кузбасса, в Кемерово откроют государственный центр ЭКО.

Проект создания репродуктивного центра был одобрен 6 июня на стратегической сессии «Здоровый и сильный регион».

Уже сейчас начата подготовительная работа по выбору и дальнейшему приобретению необходимого оборудования для лаборатории ЭКО. Обучение специалистов запланировано в ведущих центрах ЭКО Москвы.

В Кемеровской области в настоящее время имеются ресурсы для применения современных методов восстановления естественной фертильности (репродуктивная хирургия, эндокринная гинекология). Однако, практически все вспомогательные репродуктивные технологии применяются на юге региона, в Новокузнецке. Там работают четыре центра ЭКО. На севере области имеется только один частный центр. Пациентки вынуждены проводить процедуры ЭКО в других городах, в том числе за пределами Кемеровской области.