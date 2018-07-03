Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово откроют государственный центр ЭКО

Для обслуживания пациенток северной агломерации Кузбасса, в Кемерово откроют государственный центр ЭКО.

Проект создания репродуктивного центра был одобрен 6 июня на стратегической сессии «Здоровый и сильный регион».

Уже сейчас начата подготовительная работа по выбору и дальнейшему приобретению необходимого оборудования для лаборатории ЭКО. Обучение специалистов запланировано в ведущих центрах ЭКО Москвы. 

В Кемеровской области в настоящее время имеются ресурсы для применения современных методов восстановления естественной фертильности (репродуктивная хирургия, эндокринная гинекология). Однако, практически все вспомогательные репродуктивные технологии применяются на юге региона, в Новокузнецке. Там работают четыре центра ЭКО. На севере области имеется только один частный центр. Пациентки вынуждены проводить процедуры ЭКО в других городах, в том числе за пределами Кемеровской области.

Здоровье
Топ
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/07/2018
Здоровье
Топ
Кемерово
Новокузнецк
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus