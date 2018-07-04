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В Кемерово открылся "Дедский сад" для пожилых

В Кемерово,на базе Кемеровского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов по адресу ул. Космическая, 14, начал работу первый в Кузбассе "дедский сад": организация, в которой горожане смогут оставлять на день престарелых родителей.

Первая группа состоит из 18 человек. Еще четыре человека посетили торжественное открытие и остались на день открытых дверей.

"Дедский сад" позволит людям пожилым людям, которым нужен постоянный присмотр, остаться в семье. В заведении предусмотрено диетическое питание, там проходят занятия с опытными психологами и педагогами, дежурят медицинские работники.

После «обкатки» проекта планируется открытие целой сети таких групп на базе учреждений социальной защиты населения области.

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kuzbassnews.ru
04/07/2018
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