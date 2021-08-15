В Кемерово открылся спортивный комплекс с ледовой ареной

13 августа губернатор Сергей Цивилев принял участие в открытии нового спортивного комплекса «Сосновый» в Рудничном районе Кемерова, а также осмотрел новое здание лицея №89 на Радуге.

«Кузбасс активно застраивается, только на этой неделе мы проверяли уже готовые и строящиеся объекты в Анжеро-Судженске, Белове, Мариинске, сегодня вводим в эксплуатацию новый спорткомплекс в Кемерове. В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов. В строительство объекта вложено 458 миллионов рублей из консолидированного бюджета», — отметил на церемонии открытия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Название для ледовой арены придумали жители города. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография» и региональной госпрограммы «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса на 2014-2024 годы».

На первом этаже «Соснового» расположены три входных группы: для посетителей, спортсменов и персонала, оборудованы четыре раздевалки для занятий на льду, прокат коньков, медицинский блок, конференц-зал, инвентарные, мастерские и технические помещения. На втором этаже размещены административные помещения, зал аэробики и тренажерный зал с раздельными раздевалками, буфет.