В Кемерово открываются снежные городки

21 декабря в Кемерово планируется открытие снежных городков в Сквере искусств на улице Коммунистической и бульварной части улицы Патриотов. Площадки «Театр с нами» и «А Новый год, как сказка» откроют в 12.00.

22 декабря в 14.00 на площади Советов откроется ледяной городок. Художники-резчики изготовили ледяные фигуры «По щучьему велению», «Серебряное копытце», «Ну, погоди!», «Снеговик», «Лиса и волк», «Холодное сердце» «Медвежонок и ёжик», «Щелкунчик», также вырезаны паровозик изо льда, композиции «Дед Мазай и зайцы», «Маша и Медведь», детский лабиринт.