В Кемерово педагоги из Венгрии проводят мастер-классы по современной хореографии

Кемеровский государственный институт культуры посетили два преподавателя Академии современного танца из Будапешта (Венгрия).
Адриенн Ход, хореограф театральных выступлений, фильмов, телевизионной рекламы, преподаватель импровизации, современной хореографии и Анна Бичкок, преподаватель современной хореографии, участница творческой программы PDP (Филадельфия) до 21 марта поделятся мастерством с 50 студентами и преподавателями факультета хореографии КемГИК.
Занятия посвящены технике контемпорари, теории, методике и практике современной хореографии (джаз-танец, танец модерн).
20/03/2018
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