В Кемерово перекроют движение по Сосновому бульвару

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В связи с ремонтом участка на тепловых сетях с 20.00 часов 18 августа до 08.00 часов 21 августа в Кемерово будет перекрыто движение по ул. Сосновый бульвар в районе строения № 12.
Объезд будет осуществляться по пр. Шахтёров. Сквозной проезд по ул. Сосновый бульвар будет закрыт.
Водителей просят проявить особое внимание и учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.
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