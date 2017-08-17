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В Кемерово перекроют движение по Сосновому бульвару

В связи с ремонтом участка на тепловых сетях с 20.00 часов 18 августа до 08.00 часов 21 августа в Кемерово будет перекрыто движение по ул. Сосновый бульвар в районе строения № 12.

Объезд будет осуществляться по пр. Шахтёров. Сквозной проезд по ул. Сосновый бульвар будет закрыт.

Водителей просят проявить особое внимание и учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/08/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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