В Кемерово появился снежный городок «В гостях у сказки»

149 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе, трое скончались За день в Кузбассе еще у 149 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Названы...

Полицейский Дед Мороз зажег огни автоелки в Кемерове В Кемерове одной из зажегшей свои огоньки стала не лесная красавица, а автоелка. Полицейские...

Две новые дороги построят в районе бульвара Строителей в Кемерове В Кемерове планируют построить две новые дороги у нового микрорайона «ЖК Верхний бульвар». Одна из...