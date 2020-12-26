В Кемерово появился снежный городок «В гостях у сказки»

Для кемеровских мальчишек и девчонок появился снежный городок «В гостях у сказки» во дворе дома по улице Серебряный бор, 25. Дружные активисты дома совместно с управляющей компанией «ЕвроДом» создали новогоднюю сказку для ребят. Здесь детвору встречают снежные фигуры Маши и Медведя из одноименного мультфильма, ждёт горка, старинные часы и зелёные ели. Центральное место заняла новогодняя ёлка, наряженной игрушками маленьких мастеров.
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