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В Кемерово продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на убийство адвоката

6 ноября 2019 года  53-летний житель города Находки, прождав несколько часов на автостоянке в Центральном районе города Кемерово, выстрелил в выходившего из здания 43-летнего сопредседателя коллегии адвокатов. После чего мужчина попытался скрыться, но его задержали на месте преступления. 

В рамках расследования уголовного дела следствием установлен посредник в организации покушения на убийство адвоката. Им оказался ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 52-летний житель Приморского края. В декабре 2019 года  на территории города Находка  проведены следственно-оперативные  мероприятия, в результате которых следователем следственного управления мужчина был задержан, судом ему  избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован в Кемеровскую область.  Со следствием задержанный не сотрудничает.   Установлено, что посредник и исполнитель ранее  отбывали наказание в  одном учреждении ФСИН. В настоящее время по делу допрошено более 30 свидетелей и очевидцев. Назначены  баллистическая, геномная, психолого-психиатрическая и другие экспертизы. Необходимо отметить, что в ходе предварительного следствия установлена причастность исполнителя преступления к совершению аналогичного преступления на территории другого региона, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/02/2020
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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