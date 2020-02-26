В Кемерово продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на убийство адвоката

6 ноября 2019 года 53-летний житель города Находки, прождав несколько часов на автостоянке в Центральном районе города Кемерово, выстрелил в выходившего из здания 43-летнего сопредседателя коллегии адвокатов. После чего мужчина попытался скрыться, но его задержали на месте преступления.

В рамках расследования уголовного дела следствием установлен посредник в организации покушения на убийство адвоката. Им оказался ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений 52-летний житель Приморского края. В декабре 2019 года на территории города Находка проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате которых следователем следственного управления мужчина был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован в Кемеровскую область. Со следствием задержанный не сотрудничает. Установлено, что посредник и исполнитель ранее отбывали наказание в одном учреждении ФСИН. В настоящее время по делу допрошено более 30 свидетелей и очевидцев. Назначены баллистическая, геномная, психолого-психиатрическая и другие экспертизы. Необходимо отметить, что в ходе предварительного следствия установлена причастность исполнителя преступления к совершению аналогичного преступления на территории другого региона, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.