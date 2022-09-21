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В Кемерово прокуратура проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения

В Кемерово прокуратура проверила исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе прокурорской проверки установлено, что дорожное покрытие проезжей части на улице 2-ая Майская и пер. Клубный в г. Кемерово не соответствуют нормам, установленным законодательства и ГОСТу.

Также установлено, что ранее отделом ГИБДД УМВД России по г. Кемерово по вышеуказанному факту принимались процессуальные действия, в результате которых постановлением суда администрация города Кемерово была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Однако на момент прокурорской проверки, нарушения, послужившие основанием для привлечения к административной ответственности администрацией г. Кемерово не устранены.

Передвижение как общественного автотранспорта, так и личного транспорта граждан по автодороги не соответствующей требованиям законодательства о безопасности дорожного движения является не безопасным, может повлечь возникновение реальной угрозы жизни и здоровья граждан, являющихся участниками дорожного движения, причинение ущерба гражданам и их имуществу.

По результатам проверки прокуратурой района в Рудничный районный суд г. Кемерово направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города Кемерово обеспечить проведение работ по устранению повреждений покрытия проезжей части на улице 2-ая Майская и переулок Клубный в г. Кемерово, путем укладки асфальтного покрытия на указанных улицах в срок до июня 2023 года.

Исковое заявление рассмотрено Рудничным районным судом, по результатам рассмотрения принято решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры района.

 

 

Фото: Прокуратура Рудничного района г. Кемерово 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
21/09/2022
Общество
Кемерово
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