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В Кемерово прокурор Березовского сбил ребенка

29 августа около семи часов вечера в Рудничном районе Кемерово был сбит семилетний ребенок. По предварительным данным СУ СК по Кемеровской области, за рулем автомобиля находился прокурор города Березовского.

Водитель был трезв. Ребенок внезапно выбежал из-за транспорта, стоящего на противоположной стороне дороги.

Очевидцы вызвали «скорую помощь» и полицию. С тяжелыми травмами мальчик был госпитализирован. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Кроме этого, эксперты проведут оценку технического состояния автомобиля.

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kuzbassnews.ru
30/08/2017
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