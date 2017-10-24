В Кемерово прошел финал областного конкурса профмастерства среди профконсультантов центров занятости населения

Мероприятие организовано департаментом труда и занятости населения Кемеровской области с целью стимулирования специалистов центров занятости к непрерывному повышению их уровня квалификации.

Финальному туру предшествовали три отборочных этапа, в которых участвовало 23 представителя центров занятости населения городов и районов Кузбасса. На финишную прямую вышли специалисты шести центров занятости городов Белово, Междуреченск, Мыски, а также Тяжинского, Чебулинского и Яшкинского районов.

Финальные конкурсные испытания состоялись на базе Кузбасского регионального института развития профессионального образования. Конкурсанты продемонстрировали творческие способности, высокий уровень своих профессиональных компетенций, в том числе и в смоделированных условиях реальной работы с гражданами.

Первое место жюри присудило Наталье Савковой (ЦЗН города Мыски). Второе место заняла Ольга Негодюк (ЦЗН города Белово), третье – досталось Ольге Кунгуровой (ЦЗН Яшкинского района).

Кроме того были определены призеры в четырех номинациях: «За преданность профессии» – Татьяна Сулимова, (ЦЗН Тяжинского района), «За многогранность талантов» – Ольга Лузина (ЦЗН города Междуреченск), «За смелость и стремление к победе» – Наталья Зайцева (ЦЗН Чебулинского района), «Приз зрительских симпатий» – Наталья Савкова (ЦЗН города Мыски).

Церемонию награждения провел заместитель губернатора Кемеровской области Денис Шамгунов. Победителям и участникам конкурса вручены благодарственные письма и ценные подарки. Победительнице конкурса достался главный приз – роскошные театральные выходные в отеле «Томь Ривер Плаза».

Несмотря на то, что определены победители, все участники конкурса вправе считать себя профессионалами высокого уровня, ведь они прошли через множество конкурсных испытаний. Организаторы конкурса убеждены, что все это и дальше будет мотивировать их на повышение профессионализма.