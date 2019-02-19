В Кемерово прошла конференция юных исследователей природы

Школьники-экологи рассказали способы переработки бумаги, научились изготавливать краски и шоколад в домашних условиях – в Кемерово прошла конференция «Юный исследователь природы – 2019».

В Институте биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ 147 победителей отборочного этапа защитили 120 исследовательских работ. Всего поступило 137 работ от учеников с 1 по 11 классов из 56 образовательных учреждений областного центра.

Так, участники секции «Зоология и экология животных» представили видовое разнообразие различных животных города Кемерово и Кемеровской области. Также дети изучили влияние различных факторов на физическое и психологическое здоровье людей разных возрастных групп, качество и безопасность продуктов питания на секции «Человек и его здоровье». Натуралисты секции «Ботаника и экология растений» исследовали влияние различных факторов на рост и урожайность растений, проанализировали растительный мир Кузбасса.

По итогам конференции 52 работы 64 учащихся получили призовые места и были награждены дипломами КемГУ и Городской станции юных натуралистов.