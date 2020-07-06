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В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»

7 июля в 17.00 ч. в рамках Года здоровья в Кузбассе для посетителей открытой городской площадки «Федоровский дворик» врач Кемеровской областной клинической больницы Кузнецова Людмила Владимировна проведет лекцию на актуальную тему современности: «Коронавирус (COVID-19) – симптомы, общая информация профилактические действия». Цель мероприятия – уточнить представление о характерных симптомах коронавирусной инфекции и её профилактике.

Слушатели узнают о том, что вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести, от каких факторов зависит тяжесть и восприимчивость к недугу, о том, что советуют Всемирная организация здравоохранения, Роспотребназдор и врачи-инфекционисты, чтобы защититься от коронавируса.

Лектор ответит на вопросы слушателей.

Информация по телефону: (3842) 44-18-67

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kuzbassnews.ru
06/07/2020
Здоровье
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