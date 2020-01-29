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В Кемерово пройдут соревнования по мотокроссу

В Кемерово состоится этап чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу и областные соревнования по мотокроссу


Соревнования будут проходить 1 и 2 февраля на территории мотоциклетной трассы, в районе горнолыжного комплекса «Люскус». Планируется, что в них примут участие около 100 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Пермской, Курганской областей.

Торжественное открытие состоится 1 февраля в 12.00.

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kuzbassnews.ru
29/01/2020
Культура
Спорт
Кемерово
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