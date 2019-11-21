В Кемерово пройдёт Международная конференция по внешней экономической деятельности в Кузбассе

26 ноября в Кемерово впервые пройдёт Международная конференция по внешней экономической деятельности в Кузбассе.
Здесь руководители Российского экспортного центра представят проекты и инструменты развития внешней экономической деятельности. Также пройдёт бизнес-диалог: «Россия – Узбекистан», «Россия – Китай», «Россия – Вьетнам». Кроме того, предприниматели смогут посетить мастер-классы экспортёров из Кузбасса и узнать их истории успеха.
Начало в 9.00 в Кузбасском технопарке (ул. Сосновый бульвар, 1).
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В центре столицы Кузбасса тушат крупный пожар на складе стройматериалов, проинформировали в пресс-...
|
Обустройство 400-метровой конькобежной дорожки позволит проводить в столице Кузбасса спортивные...
|
Ветер северо-западный 2-7 м / с, усиление до 12 м / с. Местами небольшой снег.21 ноября дневные...
|
В среду, 20 ноября, в Кемеровском госуниверситете при участии российской женщины- космонавта Анны...