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В Кемерово пройдёт Международная конференция по внешней экономической деятельности в Кузбассе

26 ноября в Кемерово впервые пройдёт Международная конференция по внешней экономической деятельности в Кузбассе.

Здесь руководители Российского экспортного центра представят проекты и инструменты развития внешней экономической деятельности. Также пройдёт бизнес-диалог: «Россия – Узбекистан», «Россия – Китай», «Россия – Вьетнам». Кроме того, предприниматели смогут посетить мастер-классы экспортёров из Кузбасса и узнать их истории успеха.

Начало в 9.00 в Кузбасском технопарке (ул. Сосновый бульвар, 1).

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kuzbassnews.ru
21/11/2019
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