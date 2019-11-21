В Кемерово пройдёт Международная конференция по внешней экономической деятельности в Кузбассе

В центре Кемерово тушат крупный пожар на складе стройматериалов В центре столицы Кузбасса тушат крупный пожар на складе стройматериалов, проинформировали в пресс-...

400-метровую конькобежную дорожку построят в Кемерове Обустройство 400-метровой конькобежной дорожки позволит проводить в столице Кузбасса спортивные...

В Кузбасс надвигаются морозы Ветер северо-западный 2-7 м / с, усиление до 12 м / с. Местами небольшой снег.21 ноября дневные...