В Кемерово служебно-розыскная собака Запал помогла полицейским обнаружить тайник с наркотиком

22-летний житель Рудничного района Кемерово бесконтактным способом сбывал на территории города запрещенные вещества.



Полицейские задержали молодчика с поличным, изъяв у него был подготовленный к продаже сверток с гашишем. Для проведения обыска по месту жительства подозреваемого полицейские использовали специально обученную на поиски наркотиков служебную собаку. В течение нескольких минут бельгийская овчарка Запал обнаружила в подъезде оборудованный драгдилером тайник, где также был изъят сверток с гашишем общей массой более 2 граммов.





В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области