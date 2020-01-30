В Кемерово состоится научный фестиваль «НИТКА-2020» для школьников

В рамках Дней науки в Кузбассе в Кемерово пройдет научный фестиваль «НИТКА-2020» для школьников.

В фестивале примут участие школьники, увлекающиеся наукой, юные изобретатели, педагоги, родители. Участников ждёт насыщенная программа: будут работать 5 интерактивных площадок, всем желающим предложат научиться управлять квадрокоптерами и роботами, собрать конструктор CUBORO и изучить насекомых мира. На научных площадках ребята, представляющие научные общества учащихся Кемерово, покажут своим сверстникам мастер-классы в формате «дети – детям».

В рамках научного фестиваля «НИТКА-2020» состоится защита проектов юных ученых и изобретателей из кемеровских школ. Роботизированная платформа-разведчик, методы дистанционного зондирования, система умного освещения - эти проекты разработаны, апробированы и ждут внедрения в жизнь.



Завершится программа фестиваля «НИТКА - 2020» интеллектуальной игрой «Научный квиз». Открытие фестиваля запланировано 7 февраля в 14.00 в школе №14» (ул. Дружбы, 7).