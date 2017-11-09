В Кемерово сотрудница УК похитила 580 000 рублей

Новокузнечанин избил коллегу во время корпоратива Вечером во вторник, 7 ноября, сотрудники Росгвардии задержали в Новокузнецке 40-летнего мужчину,...

В Кузбассе дотации для муниципалитетов увеличатся на 10% Объём ежемесячных дотаций для муниципалитетов Кузбасса из областного бюджета проиндексируют на 10%.

В Новокузнецке заключенный колонии пытался убить другого осужденного В Кемеровской области судить будут тридцативосьмилетнего заключенного, который отбывает наказание в...