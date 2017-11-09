В Кемерово сотрудница УК похитила 580 000 рублей

В Кемеровскую полицию обратились представители одной из управляющих компаний – из сейфа компании похищены 580 тысяч рублей.
Прибывшие полицейские не обнаружили следов взлома сейфа. Выяснилось, что ключ от него хранился в шкафу.
Проверив всех сотрудников компании полицейские установили подозреваемую в краже 34-летнюю женщину, работавшую кассиром в организации.
Женщина призналась в краже и рассказала, что деньги передала своему брату-предпринимателю, задолжавшему крупную сумму денег кредиторам.
09/11/2017
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