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В Кемерово сотрудница УК похитила 580 000 рублей

В Кемеровскую полицию обратились представители одной из управляющих компаний – из сейфа компании похищены 580 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские не обнаружили следов взлома сейфа. Выяснилось, что ключ от него хранился в шкафу.

Проверив всех сотрудников компании полицейские установили подозреваемую в краже 34-летнюю женщину, работавшую кассиром в организации.

Женщина призналась в краже и рассказала, что деньги передала своему брату-предпринимателю, задолжавшему крупную сумму денег кредиторам.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/11/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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