В Кемерово создан кавалерийский взвод конной полиции

Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов подписал приказ о создании первого в регионе кавалерийского взвода конной полиции. Новое подразделение появилось на базе патрульно-постовой службы УМВД России по г. Кемерово.

Первые конные пары в кемеровской полиции появились еще в 2009 году. Они показали эффективность своей работы при патрулировании лесопарковых и прибрежных зон, скверов, частного жилого сектора и садовых обществ.

Именно поэтому руководством Главного управления было принято решение о создании полноценного подразделения конной полиции. Сегодня общая штатная численность нового подразделения - 25 человек. В текущем году кавалерийский взвод пополнился тремя новыми служебными животными, которые в настоящее время проходят обучение под руководством опытных инструкторов.

Сейчас в составе взвода уже 10 лошадей: Эврика, Эрагон, Белль, Канкан, Апперкот, Кармелита и другие. Пока «новобранцы» проходят обучение, взрослые лошади уже помогают полицейским патрулировать территории и охранять порядок на массовых мероприятиях.