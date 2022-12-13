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В Кемерово стартовал чемпионат по парашютному спорту в аэротрубе

Чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта проходят на базе спортивного комплекса «Кузбасс-Арена».

В соревнованиях участвуют 270 спортсменов из 22 регионов, в том числе дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья из Московской, Свердловской, Ленинградской, Воронежской, Сахалинской, Новосибирской, Тульской, Рязанской, Томской, Нижегородской, Тюменской, Иркутской областей, Красноярского края, Чеченской и Удмуртской республик, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Соревнования продлятся до 17 декабря, будет разыграно более 30 комплектов наград чемпионата и первенства России, призовые места среди инклюзивных команд, а также серди детей до 18 лет и спортсменов с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата). Победа по скорости одиночных полетов в динамике будет присуждаться участнику, который завершит все раунды с минимально затраченным временем.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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13/12/2022
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