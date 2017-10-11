В Кемерово строят новый пешеходный мост

В кемеровской Лесной Поляне построят третью школу и школу искусств В кемеровской Лесной Поляне построят третью общеобразовательную школу и школу искусств.

В Кемеровском районе заводчики голубей украли птиц на 200 тысяч рублей У жителя одного из сел Кемеровского района украли 56 голубей. Мужчина обратился в полицию, и вскоре...

В Кемерове перекроют улицы из-за антитеррористических учений Во время совещания губернатор поручил провести антитеррористические учения в местах массового...