В Кемерово строят новый пешеходный мост

В Кемерове приступили к строительству пешеходного моста через Куро-Искитим в районе дома №8 на Родниковой улице.
В настоящий момент рабочие организуют устройство буронабивных опор. После бетонирования - приступят к монтажу опорных частей мостового перехода.
На заключительном этапе будет установлена пролётная конструкция длиной 25 метров. Её соберут на земле, а затем, с помощью специальной техники установят на место. Кроме того, планируется установка перил и лестничных сходов.
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