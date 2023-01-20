В Кемерово улица 9 Января станет полностью двусторонней

Ещё одно важное дополнение к новой схеме дорожного движения в районе кемеровских улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, которые будут перекрыты с 24 января.



Движение на участке улицы 9 Января от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев будет двусторонним.



Это нужно, чтобы запустить по улице 9 Января бесплатный автобусный маршрут №25А, и чтобы у жителей улиц, расположенных южнее Сибиряков-Гвардейцев, к примеру, Смольной и Ивановской, была дополнительная возможность выезда на проспект Ленина.



Напомним, во время перекрытия все перекрёстки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, а также внутренние проезды останутся открытыми для движения.

Фото: пресс-служба администрации Кемерова