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В Кемерово улица 9 Января станет полностью двусторонней

Ещё одно важное дополнение к новой схеме дорожного движения в районе кемеровских улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, которые будут перекрыты с 24 января.

Движение на участке улицы 9 Января от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев будет двусторонним. 

Это нужно, чтобы запустить по улице 9 Января бесплатный автобусный маршрут №25А, и чтобы у жителей улиц, расположенных южнее Сибиряков-Гвардейцев, к примеру,  Смольной и Ивановской, была дополнительная возможность выезда на проспект Ленина.

Напомним, во время перекрытия все перекрёстки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, а также внутренние проезды останутся открытыми для движения.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/01/2023
Общество
Кемерово
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