В Кемерово улица 9 Января станет полностью двусторонней

Ещё одно важное дополнение к новой схеме дорожного движения в районе кемеровских улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, которые будут перекрыты с 24 января.
Движение на участке улицы 9 Января от Гагарина до Сибиряков-Гвардейцев будет двусторонним.
Это нужно, чтобы запустить по улице 9 Января бесплатный автобусный маршрут №25А, и чтобы у жителей улиц, расположенных южнее Сибиряков-Гвардейцев, к примеру, Смольной и Ивановской, была дополнительная возможность выезда на проспект Ленина.
Напомним, во время перекрытия все перекрёстки улиц Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина, а также внутренние проезды останутся открытыми для движения.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова