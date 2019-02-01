В Кемерово усилили работу транспорта в морозы

По информации УЕЗТУ, в Кемерово усилены ремонтные и аварийные бригады, обеспечена готовность резервных автобусов на случай поломки рейсовых.



Также на транспортных предприятиях областного центра проводятся дополнительные инструктажи с водительским составом о работе в условиях низких температур. Отделом контроля МБУ «УЕЗТУ» проведена ревизия отопления салонов и водительских мест, проверены печи и радиаторы.

В условиях резких перепадов температур возможны отклонения в расписании движения общественного транспорта. Получить достоверную информацию о его работе можно, позвонив в справочную службу УЕЗТУ по телефону: 57-46-57. В первую декаду февраля, в дни прогнозируемых холодов, справочно-информационная служба будет работать в усиленном режиме – с 7.00 до 24.00.