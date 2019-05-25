В Кемерово в ДТП погиб ребенок

24 мая 2019 года, около 19:00 в районе дома № 20 на улице Смирнова в Кемерово в результате ДТП погиб несовершеннолетний пешеход.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на 8-летнего мальчика, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. В результате от полученных травм ребенок скончался.

Фото из открытых источников