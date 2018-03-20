В Кемерово водитель маршрутки привлечен к ответственности за нарушение ПДД

Участник акции «Мобильный патруль» снял на видео, как в Кемерово на проспекте Ленина водитель маршрутного такси, управляя автобусом «ПАЗ», объехал остановившиеся перед перекрестком для поворота налево автомобили по полосе дороги, предназначенной для движения в прямом направлении, а затем занял крайнюю левую полосу, оказавшись впереди всех.
Сообщение о нарушителе автор видео прислал в раздел «Мобильный патруль».
Полицейские установили водителя маршрутки. По признакам нарушения ПДД водителю назначен административный штраф в размере 1 000 рублей.
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