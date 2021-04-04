В Кемерово водитель не пропустил скорую с пациентом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Кемерово водитель легкового автомобиля перегородил дорогу машине «скорой помощи», в которой находился тяжелобольной пациент, и долгое время не пропускал.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Следствием будет дана правовая оценка действиям водителя легкового автомобиля, а также будет установлено, был ли причинен в результате его действий вред здоровью пациента «скорой помощи».