В Кемерово вора опознали по похищенной одежде

В Кемерово суд приговорил 32-летнего мужчину к 4,6 годам исправительной колонии.
Осенью 2017 года кемеровчанин в гостях у знакомого получил предложение ограбить комнату на Московском проспекте – от нее был ключ.
Проникнув в квартиру молодчики вынесли сумки с одеждой, в которой был паспорт гражданина Таджикистана и деньги.
Вернувшийся домой потерпевший вызвал полицию.
Через некоторое время обвиняемый переоделся в украденную одежду и отправился на рынок «Сотка», чтобы обменять валюту Республики Таджикистан.
В момент, когда он пытался обменять деньги у торговцев-таджиков, его увидел потерпевший и опознал свою одежду. Он задержал подсудимого и отвез его в отдел полиции.
29/01/2018
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