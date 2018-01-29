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В Кемерово вора опознали по похищенной одежде

В Кемерово суд приговорил 32-летнего мужчину к 4,6 годам исправительной колонии.

Осенью 2017 года кемеровчанин в гостях у знакомого получил предложение ограбить комнату на Московском проспекте – от нее был ключ.

Проникнув в квартиру молодчики вынесли сумки с одеждой, в которой был паспорт гражданина Таджикистана и деньги.

Вернувшийся домой потерпевший вызвал полицию.

Через некоторое время обвиняемый переоделся в украденную одежду и отправился на рынок «Сотка», чтобы обменять валюту Республики Таджикистан.

В момент, когда он пытался обменять деньги у торговцев-таджиков, его увидел потерпевший и опознал свою одежду. Он задержал подсудимого и отвез его в отдел полиции.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
29/01/2018
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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