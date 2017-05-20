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В Кемерово вынесен приговор участникам группы, взрывавшей банкоматы

19 мая Центральный районный суд Кемерово признал виновными трех молодых людей, которые взрывали банкоматы и совершали из них кражи.

В апреле и мае 2016 года в Кемерово трое мужчин, тщательно распланировав преступления, взорвали два банкомата, похитив оттуда крупные суммы денег, и повредив имущество банка на сумму более 2 млн рублей.

Во время второго преступления молодчиков задержала полиция.

Кроме того, лидер группы в феврале 2016 года обвиняемый вместе с соучастником вечером, перед закрытием проникли в помещение заправочной станции на ул. Тухачевского в Кемерово и, применив насилие к женщине кассиру, похитил дневную выручку в сумме более 300 тысяч рублей.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража и покушение на кражу, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с незаконным проникновением в хранилище). Лидер группы также признан виновным в грабеже (п. «а, г, д,» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Назначено наказание: руководителю группы - 3 года лишения свободы в колонии общего режима; двум соучастника – по 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/05/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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