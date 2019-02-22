В Кемерово вынесен приговор за хищения из банкоматов

В Рудничном районном суде Кемерово вынесен обвинительный приговор 35-летнему мужчине, который в 2016 году вскрыл банкомат в круглосуточной зоне обслуживания и похитил более полутора миллиона рублей, а также пытался похитить средства еще в двух банкоматах, однако не смог.

Установлено, что бывший сотрудник отдела IT одного их банков города и его друг, который на момент совершения преступлений работал в службе инкассации, договорились ночами похищать деньги из банкоматов. Для этого они купили автомобиль, рации, перчатки и маски, а также изготовили «ежи» - на случай погони.

Молодчики знали, когда в банкоматах находится наибольшая сумма денег, пароль от сейфовой части банкомата, а также изготовили ключ, котором необходимо было открыть внутреннюю часть, где находятся кассеты с деньгами.

Один из них находился в машине и следил за обстановкой, изготавливал ключ, а также передавал код для сейфа. Другой, для конспирации надел маску и объемную темную одежду, поскольку знал, что в зонах с банкоматами установлены камеры видеонаблюдения.

Преступники совершили две попытки хищения в феврале и марте 2016 года, и только в декабре им удалось довести своей преступный умысел до конца. Их задержали.

Один из друзей заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он осужден и отбывает условную меру наказания.

Второй соучастник преступления отрицал свою виновность и на следствии и в суде. Однако государственный обвинитель представил неоспоримые доказательства его причастности к совершению преступлений.

20 февраля Рудничный суд Кемерово приговорил преступника к окончательному наказанию в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.