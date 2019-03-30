В Кемерово задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

В кемеровскую полицию обратились двое мужчин: ночью неизвестные похитили имущество из их автомобилей, припаркованных на улицах в Заводском и Центральном районах. Добычей злоумышленников стали видеорегистраторы, закрепленные на ветровых стеклах машин. Общая сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступлений ранее судимого 36-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что злоумышленник ночами осматривал салоны автомобилей и в случае, если замечал внутри ценные вещи, разбивал стекло подручными предметами, забирал чужое имущество и скрывался.

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