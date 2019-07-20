В Кемерово заработал понтонный мост к острову Кемеровский

Специалисты Кемеровской службы спасения установили пешеходный понтонный мост к острову Кемеровский.
Мост состоит из 1400 пластиковых модулей, ширина полотна – 2, 5 метра, длина – 140 метров (от бетонной набережной до берега острова Кемеровский). Для устойчивого положения на воде мост закреплён стальными тросами к бетонным якорям в русле реки.
Максимальная нагрузка, которую выдерживают тросы – 11 тонн. Для безопасности горожан по обеим сторонам моста установлены стальные стойки ограждения, в качестве перил по ним натянуты лодочные текстильные канаты. При спуске и на подъёме установлены деревянные трапы - сходни.
Фото из открытых источников
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