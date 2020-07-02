В кемеровском «Эвент-парке» пройдут открытые уроки и мастер-классы по танцам

В рамках Всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом» в ГАУК «Кузбасскино» в течение всего летнего сезона по четвергам в креативно-рекреационном пространстве «Эвент-парк» (пр.Советский,4) пройдут мастер-классы и открытые уроки по латинским танцам: сальса, бачата, румба, кубинская ча-ча-ча.

Каждый, кто хочет овладеть искусством танца, погрузиться в атмосферу ритма, почувствовать движение и свободу, безграничные возможности человеческого тела и ощутить красочную палитру эмоций приглашаем на мастер-классы и открытые уроки!

Возрастное ограничение 16+

Ближайший мастер-класс состоится 9 июля в 19-00. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону в Кемерово: 36-44-10.