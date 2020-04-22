В Кемеровском муниципальном округе энергетики отремонтировали две линии электропередачи

Для повышения надежности электроснабжения поселка Металлплощадка в Кемеровском муниципальном округе специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» провели масштабную реконструкцию электрических сетей.

Реконструкция повысила надежность электроснабжения почти двух тысяч жителей, а также обеспечила бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов: детского сада, школы, аграрного техникума и водозабора в поселке Металлплощадка.

В рамках проекта энергетики обновили две питающих линии напряжением 10 киловольт, смонтировали 13 километров безопасного самонесущего изолированного провода, установили 54 опоры, а также выполнили монтаж шести линейных разъединителей – специальных устройств, которые обеспечивают безопасность при осмотрах или ремонтных работах.

«Сети здесь уже требовали замены, - рассказывает начальник Кемеровского района электрических сетей Евгений Семёнов. – Поэтому было принято решение провести реконструкцию сразу двух фидеров. Работы начались еще в осенне-зимний период. Поэтому пришлось резервировать все котельные, отапливающие социально значимые объекты. Несмотря на все сложности, справились с задачей в рекордно короткие сроки».

Чтобы повысить информирование жителей энергетики при проведении работ плотно взаимодействовали с администрацией поселка.

«Раньше сбои в электроснабжении из-за износа сетей случались, особенно во время непогоды. С нетерпением ждали, когда появится возможность включить наш поселок в план обновления, – отметил заместитель главы Кемеровского муниципального округа по ЖКХ Дмитрий Якушев. Уверен, что такие масштабные работы, обязательно принесут свои плоды».