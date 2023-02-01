Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской информирует об отмене ограничительных мероприятия (карантин) по бешенству на территории Берегового обхода Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, где в ноябре 2022 года был зарегистрирован эпизоотический очаг иустановлены ограничительные мероприятия (карантин).Диагноз — бешенство, у павшей лисы, был подтвержден лабораторными исследованиями Новосибирской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» .

Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства, утверждены приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 №705В правилах содержатся требования к профилактике бешенства, мероприятиям при подозрении на эту инфекцию, диагностике заболевания и введению карантина.

Бешенство это острая инфекционная болезнь теплокровных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при покусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем. Восприимчивы все виды млекопитающих и человек. Максимальный подъем заболеваемости происходит осенью и в зимне-весенний период.

В связи с абсолютной летальностью заболевания и угрозой здоровью и жизни для человека, необходимо уделять внимание профилактике бешенства среди животных. Так, для домашних животных, это бесплатная иммунизация, недопущение появления беспризорных животных (отлов, соблюдение порядка содержания и учета собак и кошек). В дикой фауне – регулировка численности популяции плотоядных животных, планомерная оральная вакцинация, с обязательным мониторингом эффективности вакцинации.