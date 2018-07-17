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В Кемеровском районе ликвидированы свалки

Во время проверок прокуратурой Кемеровского района исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами и организации благоустройства территорий были обнаружены несанкционированные свалки.

В Березовском сельском поселении, в деревне Смолино Берегового сельского поселения, деревнях Журавлево и Александровка Елыкаевского сельского поселения мусор "складировался" в самых разных, но неположенных местах.

Прокурор района внес главам сельских поселений представления и потребовал устранить нарушения.

Свалки ликвидированы. А также очишена береговая линия  вдоль реки Томь в д. Смолино Берегового сельского поселения.

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17/07/2018
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