В Кемеровском районе ликвидированы свалки

Во время проверок прокуратурой Кемеровского района исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами и организации благоустройства территорий были обнаружены несанкционированные свалки.

В Березовском сельском поселении, в деревне Смолино Берегового сельского поселения, деревнях Журавлево и Александровка Елыкаевского сельского поселения мусор "складировался" в самых разных, но неположенных местах.

Прокурор района внес главам сельских поселений представления и потребовал устранить нарушения.

Свалки ликвидированы. А также очишена береговая линия вдоль реки Томь в д. Смолино Берегового сельского поселения.