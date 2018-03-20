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В Кемеровском районе мужчина похитил у сожительницы ордена, чтобы продать их

В августе 2017 года в поселке Ленинградском Кемеровского района 41-летнй мужчина похитил у сожительницы бытовую технику и ордена «Отечественной войны 2 степени» и «Материнская слава 3 степени», принадлежавшие ее покойной матери и дедушке.

Похищенное он продал по объявлению в Интернете.

Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок 3 года 2 месяца в колонии-поселении.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/03/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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