В Кемеровском УФАС пройдет второе публичное обсуждение правоприменительной практики

Кемеровское УФАС России проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики антимонопольного органа. Мероприятие состоится 30 августа в 14:00. Предварительный адрес: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, 3 этаж. На повестке дня доклады о правоприменительной практике в сфере антимонопольного законодательства, рекламного законодательства, Закона о контрактной системе, выступление доцента кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Я.А. Дударевой.

Подтвердить участие и сообщить о количестве представителей можно до 23.08.2017 г. по факсу (3842)36-77-83, по телефону приемной (3842)36-42-28 или по телефону пресс-службы (3842)75-27-01.